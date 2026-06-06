Berührendes Posting vor behördlicher Prüfung

„Wir vermissen dich so so so sehr“: Herzergreifende Worte veröffentlichte die Ehefrau des bei einem Unfall verstorbenen Alexander Manninger zum Geburtstag der Salzburger Torwart-Legende. Dabei steht eine Untersuchung des Unfallortes kurz bevor. Und auch in der Salzburger Politik wird Manningers Unfall thematisiert.