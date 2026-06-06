Hurra, wir sind UNO – und wozu?

Groß war der Jubel bei Außenministerin Beate Meinl-Reisinger und ihrer Entourage am vergangenen Mittwoch am Rande der UNO-Hauptversammlung in New York: Durch den Einsatz von „nur“ 20 Millionen Euro und das mühsame Lobbying höchst bedeutender und natürlich ehrenamtlich tätiger Altpolitiker wie des Ex-BZÖlers Herbert Scheibner und der Alt-Grünen Ulrike Lunacek – beide kamen zweifellos mit dem Ruderboot über den Atlantik – wurde Österreich für die Jahre 2027/28 wieder einmal in den UNO-Sicherheitsrat gewählt.