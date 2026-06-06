So haben die Schüler den Amoklauf verarbeitet

Niemand konnte auf so einen furchtbaren Fall, der so tiefe Wunden gerissen hat, vorbereitet sein. Auch Edwin Benko, der erfahrene Psychologe und Leiter des Kriseninterventionsteams des Landes Steiermark, war es nicht: „Das ist so etwas von außerhalb der Vorstellungskraft. Es hat uns mit voller Härte erwischt und sprachlos gemacht.“