So haben die Schüler den Amoklauf verarbeitet

Immer, wenn Schreckliches passiert, ist Edwin Benko mit seinem steirischen Kriseninterventionsteam zur Stelle. Opfer werden akut betreut und finden ein erstes Auffangnetz im geschützten Rahmen. Der Psychologe erinnert sich an das Schul-Shooting mit zehn Toten am 10. Juni 2025 zurück – und wirft einen zuversichtlichen Blick in die Zukunft.
Niemand konnte auf so einen furchtbaren Fall, der so tiefe Wunden gerissen hat, vorbereitet sein. Auch Edwin Benko, der erfahrene Psychologe und Leiter des Kriseninterventionsteams des Landes Steiermark, war es nicht: „Das ist so etwas von außerhalb der Vorstellungskraft. Es hat uns mit voller Härte erwischt und sprachlos gemacht.“
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