„Acht Stück Butter“ verstärken mentale Probleme

Ralf Rangnick habe bei den Spielern irgendwann weniger aufs Gewicht und mehr auf die Leistung geachtet, erinnert sich Christian Putscher an die Red-Bull-Ära des heutigen ÖFB-Teamchefs. Diese hatte der Innviertler von 2014 bis 2016, als Ernährungswissenschafter begleitet. Heute betreut Putscher andere Topsportler wie Österreichs Turnhoffnung Vincent Lindpointner.