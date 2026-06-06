„Acht Stück Butter“ verstärken mentale Probleme

Er ist ein Muskelmann, der abnehmen soll, dies aber aufgrund seines geringen Körperfettanteils nicht ohne Leistungsverlust kann! Daneben beschäftigt Österreichs Turnhoffung Vincent Lindpointner (20) rund um die Staatsmeisterschaften in Dornbirn aber auch die schwere Verletzung eines Team-Kollegen.
Ralf Rangnick habe bei den Spielern irgendwann weniger aufs Gewicht und mehr auf die Leistung geachtet, erinnert sich Christian Putscher an die Red-Bull-Ära des heutigen ÖFB-Teamchefs. Diese hatte der Innviertler von 2014 bis 2016, als Ernährungswissenschafter begleitet. Heute betreut Putscher andere Topsportler wie Österreichs Turnhoffnung Vincent Lindpointner.
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