Wilde Partys, geballte Frauenpower & Otto in Wien

Was für eine Woche: Komiker-Ikone Otto Waalkes mischt mit „Otto meets Albertina“ die Kunstwelt auf, beim „Equal Racing Day“ stiegen zahlreiche Promis auf Gaspedal, die High Society pilgerte zu TV-Bauer Johannes Höfinger aufs Land, und Sängerin Mathea lässt mit neuer Musik von sich hören! All das und mehr gibt es in „Adabei Prime“.