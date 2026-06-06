Neue Schmetterlingsart in Vorarlberg nachgewiesen

Weitere Entdeckungen sind wahrscheinlich

Das Projekt hat bereits zu bemerkenswerten Ergebnissen geführt. So konnten schon 14 für die Wissenschaft komplett neue Arten beschrieben werden. Bei 93 Prozent der untersuchten Schmetterlinge bestätigten die genetischen Daten die bisherigen Bestimmungsmethoden. Allerdings fehlen noch die Gendaten von rund 600 Arten. Viele davon gelten als ausgestorben oder sind extrem selten, weshalb kein Material für eine Untersuchung zur Verfügung steht. Besonderes Interesse wecken zudem etwa 40 Arten, die sich bisher weder äußerlich noch genetisch eindeutig zuordnen ließen. Dies deutet darauf hin, dass es noch weitere unentdeckte Arten geben könnte.