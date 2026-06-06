Deutsche Urlauber stauen über die A10 nach Hause

Überlastungen befüchtet

Auch am Sonntag wird mit mehr Verkehr gerechnet als üblich. Dadurch könnte es zu Überlastungen auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg kommen. Baustellen hemmen dabei den Verkehrsfluss. Auch vor der Grenze am Walserberg sind Verzögerungen möglich. Diese hängen vor allem von den Kontrollen der bayerischen Polizei ab. „Es gibt einen sehr guten behördlichen Austausch mit Deutschland, um lange Staus zu verhindern“, heißt es aus dem Büro von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).