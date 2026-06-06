Deutsche Urlauber stauen über die A10 nach Hause

Das Ende der Pfingstferien in zwei deutschen Bundesländern bringt wieder viel Verkehr auf der Tauernautobahn. Schon am Freitag kam es zu erheblichen Verzögerungen vor dem Grenzübergang am Walserberg. Auch in Richtung Süden könnte es heute für die Reisenden mühsam werden.
Die Pfingstferien in den deutschen Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg sind vorbei. Viele Deutsche nutzten die freien Tage, um im Süden den Urlaub zu genießen. Jetzt treten einige die Heimreise an. Die heimischen Autofahrerklubs warnen vor einem hohen Verkehrsaufkommen – vor allem am Samstag.
Überlastungen befüchtet
Auch am Sonntag wird mit mehr Verkehr gerechnet als üblich. Dadurch könnte es zu Überlastungen auf der Tauernautobahn in Fahrtrichtung Salzburg kommen. Baustellen hemmen dabei den Verkehrsfluss. Auch vor der Grenze am Walserberg sind Verzögerungen möglich. Diese hängen vor allem von den Kontrollen der bayerischen Polizei ab. „Es gibt einen sehr guten behördlichen Austausch mit Deutschland, um lange Staus zu verhindern“, heißt es aus dem Büro von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll (ÖVP).
Im vergangenen Jahr haben die Deutschen meist darauf geachtet, dass der Stau nicht über den Knoten Salzburg reicht. Das soll auch heuer wieder so sein. Sprich: Wird der Stau zu lang, werden die Kontrollen gelockert.
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