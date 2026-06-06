Ski-Star greift auch beim Erzbergrodeo voll an!

Das berühmte Erzbergrodeo zieht beim 30. Jubiläum trotz schlechten Wetters wieder die Fanmassen an. Ski-Olympiasieger Franjo von Allmen stellt sich erstmals dem Abenteuer in Eisenerz und machte gleich eine gute Fugur. Den Fans ist der Regen jedenfalls egal – für sie ist es eine riesengroße Party. Die „Krone“ hat sich am Freitag unters Volk gemischt.