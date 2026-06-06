Ski-Star greift auch beim Erzbergrodeo voll an!

Das berühmte Erzbergrodeo zieht beim 30. Jubiläum trotz schlechten Wetters wieder die Fanmassen an. Ski-Olympiasieger Franjo von Allmen stellt sich erstmals dem Abenteuer in Eisenerz und machte gleich eine gute Fugur. Den Fans ist der Regen jedenfalls egal – für sie ist es eine riesengroße Party. Die „Krone“ hat sich am Freitag unters Volk gemischt.
Starker Regen, Wind, knöcheltiefer Matsch und jede Menge Lärm – in Eisenerz völlig egal! Das Erzbergrodeo zieht aller Widrigkeiten zum Trotz am Wochenende wieder Tausende Motorsportbegeisterte an. Und sie mussten ihr Kommen bisher jedenfalls absolut nicht bereuen. Doch jeder Schritt sollte wohl überlegt sein: Gefühlt von allen Richtungen fahren Motorräder umher, kurven Fahrräder vorbei oder spazieren Menschen. Sie alle eint eines: breites Lächeln.
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