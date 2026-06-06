Finale: Chwalinska gegen Andreeva ab 15 Uhr LIVE

Die bisher in Roland Garros mit geduldigem und taktisch variantenreichem Spiel groß auftrumpfende Chwalinska will sich davon aber nicht beirren lassen. Getragen von der Euphorie und ihrer Unbekümmertheit will sie auch Andrejewa biegen. „Ich analysiere meine Gegnerin immer sehr genau, ich versuche es zumindest. Und es ist wohl auch einfach Intuition“, sagte Chwalinska auf ihre Erfolgsgeheimnisse angesprochen. An ihrer Routine will sie auch vor dem Finale festhalten. „Ich werde schlafen und meinen Tee trinken, und mir etwas Gutes anschauen, vielleicht ein wenig Tennis, weil ich ein Tennis-Freak bin.“