Ministerium steht dazu: Kein Plan für Redoutensäle

„Es existiert kein Zeitplan“

Die Säle fehlen den Wienerinnen und Wienern ebenso wie Veranstaltern und damit der Wirtschaft der Stadt (die „Krone“ berichtete). Die Burghauptmannschaft als „Hausmeister“ und das Wirtschaftsministerium als Hausherr hielten bisher mit ihren Plänen für die Renovierung der Säle hinter dem Berg. Nun muss das Ministerium aber in den Antworten an eine parlamentarische Anfrage der Grünen Elisabeth Götze zugeben: Es gibt keine Pläne.