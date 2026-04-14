Wie Sie Ihrer Katze das Futter schmackhaft machen

Liebe geht zwar bekanntlich durch den Magen, stößt bei als mäkelig verschrienen Katzen mitunter jedoch an ihre Grenzen. Wie Sie Ihrem Stubentiger das Futter dennoch schmackhaft machen können? Die Wissenschaft weiß Rat.
Viele Katzenbesitzer kennen das Problem: Sie kaufen Futter, das ihre Tiere scheinbar mögen, nur um wenige Tage später festzustellen, dass sie es verschmähen. Katzen gelten deshalb oft als anspruchsvoll. Masao Myazaki vom Labor für Biomolekulare Wissenschaft der Iwate-Universität in Japan zufolge kann jedoch schon eine kleine Veränderung des Futtergeruchs dazu beitragen, dass die Tiere ihre Mahlzeiten wieder schmackhafter finden. Die Nase isst schließlich mit.
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