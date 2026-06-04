Der Erzberg-Revoluzzer will jetzt die Welt erobern

Drei X prangen heuer über dem Erzbergrodeo – anlässlich der 30. Auflage jenes Rennens, das einst eine ganze Motorsport-Kategorie revolutionierte. Karl Katoch war schon damals Mastermind hinter dem von ihm erdachten „Hard-Enduro“, dessen Bilder aus Eisenerz heutzutage in alle Welt hinaus gehen. Dorthin will der Erfinder des Erzbergrodeos jetzt auch mit einer neuen Idee.