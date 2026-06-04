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Der Erzberg-Revoluzzer will jetzt die Welt erobern

Motorsport
04.06.2026 12:30
Der legendäre „Erzberg-Revoluzzer“ Karl Katoch.
Der legendäre „Erzberg-Revoluzzer“ Karl Katoch.(Bild: Red Bull Content Pool)
Porträt von Michael Höller
Von Michael Höller

In den kommenden Tagen zieht das Erzbergrodeo wieder die Blicke von Offroad-Freunden aus der ganzen Welt nach Eisenerz. Zum Jubiläum hat Karl Katoch ganz besondere Pläne im Gepäck. Mit seiner neuen Idee legt er sich wieder einmal mit dem Motorrad-Weltverband an.

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Drei X prangen heuer über dem Erzbergrodeo – anlässlich der 30. Auflage jenes Rennens, das einst eine ganze Motorsport-Kategorie revolutionierte. Karl Katoch war schon damals Mastermind hinter dem von ihm erdachten „Hard-Enduro“, dessen Bilder aus Eisenerz heutzutage in alle Welt hinaus gehen. Dorthin will der Erfinder des Erzbergrodeos jetzt auch mit einer neuen Idee.

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