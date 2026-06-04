„Keine Schüsse, keine Schreie, nur Stille …“

Am 10. Juni 2025 wurde die Stadt Graz von einer Tragödie erschüttert, die ganz Österreich in tiefe Trauer versetzte. Ein 21-jähriger ehemaliger Schüler verübte am BORG Dreierschützengasse einen Amoklauf, bei dem zehn Menschen, neun Schüler und eine Lehrerin, ihr Leben verloren. Zahlreiche Schüler und Lehrer wurden zum Teil schwer verletzt. Der Täter nahm sich das Leben.