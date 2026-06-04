„Keine Schüsse, keine Schreie, nur Stille …“

Vor einem Jahr erschütterte der Amoklauf an einer Grazer Schule das Land. Polizist Roland Janko war einer der Ersten im BORG Dreierschützengasse. Er erinnert sich an einen der schwärzesten Tage in Österreichs Geschichte.
Am 10. Juni 2025 wurde die Stadt Graz von einer Tragödie erschüttert, die ganz Österreich in tiefe Trauer versetzte. Ein 21-jähriger ehemaliger Schüler verübte am BORG Dreierschützengasse einen Amoklauf, bei dem zehn Menschen, neun Schüler und eine Lehrerin, ihr Leben verloren. Zahlreiche Schüler und Lehrer wurden zum Teil schwer verletzt. Der Täter nahm sich das Leben.
Während Schüler und Lehrkräfte um ihr Leben fürchteten, gingen bei den Einsatzkräften die Alarmmeldungen ein. Innerhalb weniger Minuten rückten Polizei, Rettung und Spezialeinheiten zum Schulgebäude aus. Zu den ersten Polizisten am Einsatzort gehörte Chefinspektor Roland Janko, Kommandant der Polizeiinspektion Graz-Eggenberg.
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