Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Entscheidung gefallen

Offiziell: Bayer sorgt für Trainer-Überraschung

Deutsche Bundesliga
04.06.2026 13:19
Carles Martinez Novell (li.)
Carles Martinez Novell (li.)(Bild: AFP/CLEMENT MAHOUDEAU)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Trainer-Suche bei Bayer Leverkusen ist beendet: Der Spanier Carles Martinez Novell wird der Nachfolger von Kasper Hjulmand. Zuletzt war auch immer wieder Oliver Glasner mit den Deutschen in Verbindung gebracht worden.

0 Kommentare

Nun ist es offiziell: Bayer Leverkusen zaubert eine Überraschung aus dem Hut. Carles Martinez, der zuletzt in der Ligue 1 beim FC Toulouse unter Vertrag stand, wird der neue Coach.

Der 42-Jährige erhält beim Sechsten der abgelaufenen Bundesliga-Saison einen Vertrag bis Sommer 2028. 

Lesen Sie auch:
Wie geht es für Oliver Glasner weiter?
Deal nimmt Form an
Glasner plant offenbar Treffen mit Milan-Boss
01.06.2026

Milan angelt nach Glasner
Sowohl Filipe Luis als auch Andoni Iraola sollen Bayer Leverkusen Medienberichten zufolge abgesagt haben. Auch Oliver Glasner war offenbar ein Thema, der Österreicher gilt jedoch als der Topkandidat beim AC Milan.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
04.06.2026 13:19
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Oliver Glasner
Bayer 04 Leverkusen
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

KMM
Top 3
Mehr Deutsche Bundesliga
Entscheidung gefallen
Offiziell: Bayer sorgt für Trainer-Überraschung
Baba, Wolfsburg
Transfer fix! ÖFB-Teamkicker Wimmer hat neuen Klub
Entscheidende Wochen
Ultimatum bis August! Eberl droht Aus bei Bayern
Münchner bestätigen:
Dante kehrt als Trainer zum FC Bayern zurück
Für zehn Millionen
Holt Ilzer den nächsten ÖFB-Profi nach Hoffenheim?

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine