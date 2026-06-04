Offiziell: Bayer sorgt für Trainer-Überraschung

Die Trainer-Suche bei Bayer Leverkusen ist beendet: Der Spanier Carles Martinez Novell wird der Nachfolger von Kasper Hjulmand. Zuletzt war auch immer wieder Oliver Glasner mit den Deutschen in Verbindung gebracht worden.
Nun ist es offiziell: Bayer Leverkusen zaubert eine Überraschung aus dem Hut. Carles Martinez, der zuletzt in der Ligue 1 beim FC Toulouse unter Vertrag stand, wird der neue Coach.
Der 42-Jährige erhält beim Sechsten der abgelaufenen Bundesliga-Saison einen Vertrag bis Sommer 2028.
Milan angelt nach Glasner
Sowohl Filipe Luis als auch Andoni Iraola sollen Bayer Leverkusen Medienberichten zufolge abgesagt haben. Auch Oliver Glasner war offenbar ein Thema, der Österreicher gilt jedoch als der Topkandidat beim AC Milan.
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