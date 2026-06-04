Zahlreiche Mängel – WM-Teilnehmer muss ausweichen

Japans Fußball-Nationalmannschaft wechselt im WM-Camp im mexikanischen Monterrey Medienberichten zufolge den Trainingsplatz.
Grund dafür ist der Zustand des Rasens. Ursprünglich sollen die Japaner auf dem Hauptplatz von UANL Tigres trainieren. Der soll aber – so berichtet ESPN – Mängel aufweisen.
Rasen zu schlecht
Der schlechte Zustand des Rasens habe die Japaner gezwungen, einen Ausweichort zu suchen, hieß es bei „ABC“.
Demnach habe man erst vor wenigen Wochen mit der Umstellung von Winter- auf Sommerrasen begonnen. Die Japaner weichen vorerst auf die Anlage des Club de Futbol Monterrey aus.
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