„Du sollst nicht töten! Das gilt auch für Suizid“

Die Kirche St. Josef zu Margareten im fünften Wiener Gemeindebezirk ist versperrt und eingerüstet „Der U-Bahn-Schacht befindet sich direkt unter uns“, erklärt Matthias Beck, während er die Tür aufsperrt, „dadurch hat sich das Gotteshaus um sieben Zentimeter gesenkt.“ Der Hannoveraner ist hier seit seiner Pensionierung Seelsorger – und außerdem Theologe, Uni-Professor, Pharmazeut, Mediziner und Mitglied der Ethikkommission, die die österreichische Bundesregierung berät. Wer könnte den Fall Marcel, der eine Welle von Mitgefühl ausgelöst hat, besser beurteilen als er?