Keine Löhne bezahlt: Firma „flüchtet“ in Insolvenz

Knapp 350.000 Euro waren offen

Die Folge: Die Firma meldete Insolvenz an. Denn was zunächst nach vier Einzelfällen ausgesehen hatte, entwickelte sich schnell zu einem größeren Fall: Insgesamt meldeten sich 16 betroffene Dienstnehmer bei der Arbeiterkammer. In Summe wurden knapp 350.000 Euro nicht ausbezahlt.