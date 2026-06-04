„Orchideen-Themen“ bei Treffen nach Brenner-Demo

Appell zur Verlagerung auf die Schiene

Mattle sieht die Brenner-Demo – sowohl was die Art und Weise betrifft, als auch inhaltlich – als Erfolg an. „Es war ein starkes Zeichen der Wipptaler Bevölkerung“, strich Mattle heraus. Befürchtungen auf Südtiroler Seite in Hinblick auf „Chaos und Stau“ seien zudem ausgeblieben. Nun liege es an der Euregio, die Transit-Herausforderungen gemeinsam zu meistern.