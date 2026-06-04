DARAUF lieber achten: Promis nennen Dating‑No‑Gos!

Johannes Höfinger ist Bauer, Reality-Star – und Society-Liebling. Zu seinem 30er pilgerte sogar Austropop-Ikone Jazz Gitti auf seinen Hof in Niederösterreich. Nur den Mann fürs Leben hat der TV-Bauer noch nicht gefunden. Was sein Mr. Right unbedingt mitbringen muss – und worauf Promis wie Simone Lugner bei einem potenziellen Partner als Erstes schauen? Das verrieten sie uns auf der wilden 30er-Party!