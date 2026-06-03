Oktopusse verstehen in Experimenten Spiegelbilder

Hohe Erfolgsquote im Test

Die Oktopusse meisterten die Aufgabe prompt: In 73 Prozent der Testdurchläufe wählten sie den korrekten Weg – statistisch signifikant über dem Zufall. Mit zunehmender Erfahrung gelangten sie immer schneller ans Ziel. Teilweise kletterten die Tiere sogar direkt über die Seitenwände des Startbehälters. Sie bewegten sich also ganz bewusst vom verlockenden Spiegelbild weg, um die blockierte Beute auf direktem Weg zu erreichen. Das beweist laut den Forschenden nicht nur, dass die Tiere den Impuls eines direkten Angriffs auf einen optischen Reiz unterdrücken können, sondern dass sie die Spiegelinformationen mit einer inneren 3D-Karte des Beckens verknüpfen.