Forscher: Diese Länder sind Favoriten auf WM-Titel

Wahrscheinlichkeiten, nicht Gewissheiten

Dass der Topfavorit tatsächlich den Titel holt, sei bei den bisherigen Prognosen des Teams mehrfach vorgekommen – etwa bei der WM 2010, der Euro 2012 und der Frauen-WM 2019. Für Groll sei das aber nicht der entscheidende Maßstab: „Die Wahrscheinlichkeit für den Topfavoriten, das Turnier tatsächlich zu gewinnen, beträgt meist nicht mehr als 20 Prozent, das heißt im Umkehrschluss aber auch, dass irgendein anderes Team mit 80 Prozent Wahrscheinlichkeit gewinnt. Interessanter ist daher für mich als Statistiker, ob tendenziell viele von den Teams weit kommen, bei denen wir das vorhersagen.“