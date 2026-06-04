Staatsmeisterin nach einer chaotischen Anreise

„Ein bunter Vogel“ im Augarten

Martin Toporek, für die „Krone“ damals „ein bunter Vogel“, nahm in Kauf, dass er mit seiner Sportart belächelt wurde. Deshalb drehte er im Augarten oft erst bei Anbruch der Dunkelheit seine Runden. Schließlich sieht das Sportgehen in seinem Bewegungsablauf unnatürlich aus. Dies kann man aus der Regel des Weltverbandes TR54.2 nachzuvollziehen: „Wettkampfmäßiges Gehen ist eine Abfolge von Schritten, die so gesetzt werden, dass der Athlet dabei so Kontakt mit dem Boden hat, dass ein (mit menschlichem Auge) sichtbarer Kontaktverlust nicht vorkommt. Das ausschreitende Bein muss vom Moment des Aufsetzens auf den Boden bis zur senkrechten aufrechten Stellung gestreckt (d.h. am Knie nicht gebeugt) sein.“