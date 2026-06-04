Kasper, Peterka und Co. zaubern jetzt in Kärnten

Ein Sommer-Spektakel! Am Freitag legt in Ferlach wieder die mit vielen Stars gespickte Sunshine Hockey League los! NHL-Crack Marco Kasper (Detroit Red Wings), der aktuell verletzt ist, hat „JJ“ Peterka (D) von den Utah Mammoth zum Kommen überredet, dazu mischen viele Asse von KAC und VSV mit. Auch viele slowenische Teamspieler nützen die Eiszeit in der Ferlacher Eishalle, geigen bei Titelverteidiger „Slovenian Rams“ auf. Am Starttag steigen vier Partien, los gehts um 15.30 Uhr.