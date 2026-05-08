So sehr leiden die Räder von Mars-Rover „Curiosity

Fahrten zwischen 2020 und 2026 in Zeitraffer

Für die Aufnahmen nutzte „Curiosity“ seine rechte Navigationskamera – eine von zwei Kameras am Mast oder Kopf des Rovers – , um die Bilder für dieses Zeitraffer-Video, die sechs Jahre Fahrzeit umfasst, aufzunehmen. Die Fotos wurden zwischen dem 2. Jänner 2020 und dem 8. März 2026 aufgenommen. Sie entstanden, als die Kamera hinter den Rover blickte, um den Forschern bei der Auswahl von Gesteinsproben zu helfen.