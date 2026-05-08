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Zeitraffer-Video

So sehr leiden die Räder von Mars-Rover „Curiosity

Wissen
08.05.2026 16:11
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Seit seiner Landung auf dem Mars im August 2012 läuft der Mars-Rover „Curiosity“ sehr zur Freude seiner Forscher nahezu reibungslos. Bloß die sechs Räder des kleinwagengroßen Gefährtes zeigen schon deutliche Abnützungserscheinungen, wie ein kürzlich von der NASA veröffentlichtes Zeitraffervideo zeigt.

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Seit mittlerweile fast 14 Jahren kurvt der Curiosity-Rover über die Oberfläche des Mars. Die harschen Bedingungen des Roten Planeten haben dabei einige Spuren an dem Gefährt hinterlassen.  Vor allem die sechs Aluminium-Räder des NASA-Rovers haben bei den Fahrten gelitten.

Ein neues Zeitraffervideo, das die US-Raumfahrtbehörde NASA kürzlich auf ihrer Website veröffentlichte, zeigt die Spuren der strapaziösen Fahrten des Rovers über das zerklüftete Gelände des Roten Planeten.

(Bild: NASA/JPL-Caltech)

Fahrten zwischen 2020 und 2026 in Zeitraffer
Für die Aufnahmen nutzte „Curiosity“ seine rechte Navigationskamera – eine von zwei Kameras am Mast oder Kopf des Rovers – , um die Bilder für dieses Zeitraffer-Video, die sechs Jahre Fahrzeit umfasst, aufzunehmen. Die Fotos wurden zwischen dem 2. Jänner 2020 und dem 8. März 2026 aufgenommen. Sie entstanden, als die Kamera hinter den Rover blickte, um den Forschern bei der Auswahl von Gesteinsproben zu helfen.

Das „Curiosity“-Team nutzt diese Zeitraffer-Bilder, um die Verschiebung von Sandkörnern auf dem Deck des Rovers zu beobachten. Die Unterscheidung zwischen Sand, der durch die einzelnen Fahrten aufgewirbelt wurde, und Sand, der durch Windböen bewegt wurde, kann demnach neue Erkenntnisse über saisonale Veränderungen in der Atmosphäre des Mars liefern.

(Bild: NASA/JPL-Caltech)

Bereits 2013 erste Risse, Löcher und Dellen
Das Video zeigt, wie sich die Fahrt der vergangenen sechs Jahre auf dem Mars auf die Räder des NASA-Rovers „Curiosity“ ausgewirkt haben. Bereits seit Ende 2013 machten die Räder den Forschern erstmals Sorge, zeigten sich doch schon damals teilweise mehrere Zentimeter lange Risse, Dellen und Löcher auf deren Laufflächen.

Das für den Rover zuständige Expertenteam reagierte umgehend darauf und passte die Routen und die Fahrweise von „Curiosity“ mehrfach an, um die Schäden an den sechs Aluminiumrädern zu minimieren.

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Laut Angaben von NASA-Experten sind die aus einer Aluminiumlegierung bestehenden und mit Querleisten aus Titan verstärkten Räder aber ohnehin so konstruiert, dass sie selbst bei groben Beschädigungen der Laufflächen noch voll einsatzfähig sind.

Im August 2012 am Mars gelandet
„Curiosity“ war am 5. August 2012 nach einer mehr als achtmonatigen Reise von 560 Millionen Kilometern durch das All auf dem Roten Planeten gelandet. Die rund 2,5 Milliarden Dollar (umgerechnet 1,9 Mrd. Euro) teure Mission war ursprünglich auf einen Zeitraum von zwei Jahren angelegt, wurde inzwischen aber bereits mehrfach verlängert.

Mit einem Gewicht von fast 900 Kilogramm und drei mal 2,7 Metern war „Curiosity“ bis zur Landung des NASA-Rovers „Perseverance“ der größte selbstfahrende Forschungsroboter, der auf den Roten Planeten geschickt wurde.

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