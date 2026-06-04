Kreml bestätigt: Schröder überraschend in Moskau

Umstrittene Nähe zu Putin seit Jahren

Schröder steht seit langem wegen seiner engen Beziehung zu Wladimir Putin in der Kritik. Bereits 2014 feierte er seinen 70. Geburtstag gemeinsam mit dem russischen Präsidenten in Russland. Auch nach Beginn der russischen Vollinvasion in die Ukraine blieb er zunächst für russische Energiekonzerne tätig.