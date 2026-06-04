„Budget ist in Zahlen gegossene Ungerechtigkeit“

Im Gespräch mit der „Krone“ erklärt die grüne Parteichefin, warum sie dem Budget nicht zustimmen wird, und äußert sich zu etwaigen Plänen, die SPÖ bei der nächsten Nationalratswahl zu überholen – und die ehemalige Justizministerin Alma Zadić ins Rennen um die Hofburg zu schicken.
„Krone“: Frau Gewessler, Sie sind am Wochenende beim Frauenlauf mitgelaufen – das Video wurde im Netz vielfach geteilt. Im offiziellen Ergebnis steht aber „Did Not Finish” ...
Leonore Gewessler: Das war ein technisches Problem. Ich habe am Sonntag ungefähr jede halbe Stunde auf Refresh gedrückt – wo bleibt meine Zeit? Inzwischen steht aber eine Zeit da. Ich bin mit Sigi Maurer die fünf Kilometer gelaufen.
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