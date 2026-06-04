„Budget ist in Zahlen gegossene Ungerechtigkeit“

„Krone“: Frau Gewessler, Sie sind am Wochenende beim Frauenlauf mitgelaufen – das Video wurde im Netz vielfach geteilt. Im offiziellen Ergebnis steht aber „Did Not Finish” ...

Leonore Gewessler: Das war ein technisches Problem. Ich habe am Sonntag ungefähr jede halbe Stunde auf Refresh gedrückt – wo bleibt meine Zeit? Inzwischen steht aber eine Zeit da. Ich bin mit Sigi Maurer die fünf Kilometer gelaufen.