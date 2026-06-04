Überraschungsstreik legte Linzer Chemiepark lahm

Der Linzer Chemiepark kommt nicht zur Ruhe, oder doch: In der Nacht auf Donnerstag sei im Rahmen eines Streiks der zentrale Leitstand heruntergefahren worden, wie die Gewerkschaft GPA mitteilte. Damit sei die Erdgaszuleitung unterbrochen – ohne diese stehen die Betriebe still.
Das Herunterfahren betreffe mehrere Unternehmen im Chemiepark, auch weil das Hochfahren der Anlage einige Tage dauern werde. Der Leitstand ist die Kontrollzentrale für die ersten chemischen Produktionsabläufe. Erdgas ist ein Hauptbestandteil in der Düngemittelerzeugung im Chemiepark, die nun vorerst stillsteht. Gestreikt wird eine Schicht lang.
Störung für einige Tage
Ohne Mitarbeiter könne die Produktion auch nicht einfach so wieder hochgefahren werden. Nach dem Streik würden für einige Tage lang Wartungsarbeiten durchgeführt, wie die Gewerkschaft erklärte. Das führe zu einer Störung der Produktionsabläufe und einer Verknappung der Grundstoffe.
„Kein einziges annehmbares Angebot“
„Unser Vorgehen ist die Reaktion auf das unverschämte Angebot der Arbeitgeber. In sieben Runden kein einziges annehmbares Angebot vorzulegen, führt zu entsprechenden Reaktionen bei den Beschäftigten“, so der Geschäftsführer der GPA Oberösterreich, Wolfgang Gerstmayer zur APA. Kommende Woche soll es auch in anderen Betrieben Streikmaßnahmen geben. Je nachdem, wie die Verhandlungen weitergehen, sei auch ein unbefristeter Streik möglich.
Drei-Prozent-Plus gefordert
Die siebente Runde der Kollektivvertragsverhandlungen für die Chemiebranche wurde am gestrigen Mittwoch nach 14 Stunden unterbrochen – ohne Ergebnis. Die nächste Verhandlungsrunde soll am 11. Juni um 14 Uhr starten, bis dahin hat die Gewerkschaft befristete Streiks in den Betrieben angekündigt. Die Arbeitnehmerseite fordert ein Lohn- und Gehaltsplus von 3 Prozent.
Mehr als 50.000 Beschäftigte
Die rund 230 Unternehmen der Chemischen Industrie mit mehr als 50.000 Beschäftigten sind in unterschiedlichen Bereichen aktiv, unter anderem in der Produktion von Pharmazeutika, Kunststoffen und Kunststoffwaren, Fasern, Lacken, Düngemitteln oder auch organischen und anorganischen Chemikalien.
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