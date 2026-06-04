Überraschungsstreik legte Linzer Chemiepark lahm

„Kein einziges annehmbares Angebot“

„Unser Vorgehen ist die Reaktion auf das unverschämte Angebot der Arbeitgeber. In sieben Runden kein einziges annehmbares Angebot vorzulegen, führt zu entsprechenden Reaktionen bei den Beschäftigten“, so der Geschäftsführer der GPA Oberösterreich, Wolfgang Gerstmayer zur APA. Kommende Woche soll es auch in anderen Betrieben Streikmaßnahmen geben. Je nachdem, wie die Verhandlungen weitergehen, sei auch ein unbefristeter Streik möglich.