Rücktritt als Chance für Salzburger Talent

Der Olympia-Silbergewinner Jonas Müller hat seinen Schlitten ins Eck gestellt. Das Karriereende des Rodel-Asses kann im kommenden Winter Türen für den Pongauer Youngster Noah Kallan öffnen ...
Schließt sich eine Tür, öffnet sich eine andere. Durch das Karriereende von Rodel-Ass Jonas Müller (Olympia-Silber im Einsitzer sowie in der Staffel), wird für kommenden Winter im Weltcup ein Platz frei. Diesen könnte das Pongauer Talent Noah Kallan übernehmen.
Bei der Junioren-Europameisterschaft im Jahr 2024 und 2025 raste der 21-Jährige zu Silber, durfte auch bereits Weltcupluft schnuppern. Doch weil nur vier Starter pro Nation erlaubt sind, war im starken rot-weiß-roten Team in der vergangenen Saison kein Platz für Kallan. „Wir haben viel getestet. Aber das war nicht optimal“, seufzte der Ebener. „Jetzt wird es auf jeden Fall um ein Stück einfacher. Es ist aber nicht fix, dass ich einen Platz habe.“ Er muss freilich weiterhin Leistung bringen, sich selbst für Einsätze empfehlen.
Viel Athletiktraining
Es werde weiterhin die Qualirennen geben, in denen er sich zeigen kann und muss. Die Basis dafür legt das Team in den Sommermonaten – hauptsächlich in Innsbruck. Kallan selbst hat nach einem Golf-Urlaub auf Mallorca bereits Ende März wieder zu schuften begonnen, zwei Wochen vor der ganzen Mannschaft. „Wir haben aktuell keinen Stress“, gehen Kallan und Co. das Athletik- und Starttraining mit aller Ruhe an. In den kommenden Monaten sind unter anderem noch ein Rollrodelkurs sowie ein weiterer Urlaub mit seiner Freundin in Griechenland geplant.
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