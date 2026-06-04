Rücktritt als Chance für Salzburger Talent

Viel Athletiktraining

Es werde weiterhin die Qualirennen geben, in denen er sich zeigen kann und muss. Die Basis dafür legt das Team in den Sommermonaten – hauptsächlich in Innsbruck. Kallan selbst hat nach einem Golf-Urlaub auf Mallorca bereits Ende März wieder zu schuften begonnen, zwei Wochen vor der ganzen Mannschaft. „Wir haben aktuell keinen Stress“, gehen Kallan und Co. das Athletik- und Starttraining mit aller Ruhe an. In den kommenden Monaten sind unter anderem noch ein Rollrodelkurs sowie ein weiterer Urlaub mit seiner Freundin in Griechenland geplant.