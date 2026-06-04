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Misolic-Entscheidung

Tage der Wahrheit für unseren Tennis-Star

Tennis
04.06.2026 12:30
Im Vorjahr war für Filip Misolic erst in der dritten Runde gegen Superstar Novak Djokovic ...
Im Vorjahr war für Filip Misolic erst in der dritten Runde gegen Superstar Novak Djokovic Endstation.(Bild: GEPA)
Porträt von Burghard Enzinger
Von Burghard Enzinger

Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen!  Seit Februar arbeitet Filip Misolic nach der schweren Fußverletzung (Teilriss der Plantarfaszie) am Comeback. Mittlerweile steht der Sommer vor der Tür, doch mit dem Comeback auf der ATP-Tour muss sich das steirische Tennis-Ass (noch) gedulden. Wann der 24-Jährige zurückkommt, entscheidet sich dieser Tage.

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„Mir geht´s gut“, sagt Filip Misolic, als ihn die „Krone“ in Zagreb erreicht. Wo der Grazer seit neun Wochen schuftet. „Ich trainiere fleißig, stehe täglich fast drei Stunden auf dem Platz. Matchfit bin ich aber noch nicht“, erzählt Misolic, der vor seiner Verletzung in der Weltrangliste auf Platz 76 lag. Mittlerweile wirft ihn die ATP auf Rang 129 aus. Das für Juni geplante Comeback wird es aber wohl nicht spielen.

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