Tage der Wahrheit für unseren Tennis-Star

„Mir geht´s gut“, sagt Filip Misolic, als ihn die „Krone“ in Zagreb erreicht. Wo der Grazer seit neun Wochen schuftet. „Ich trainiere fleißig, stehe täglich fast drei Stunden auf dem Platz. Matchfit bin ich aber noch nicht“, erzählt Misolic, der vor seiner Verletzung in der Weltrangliste auf Platz 76 lag. Mittlerweile wirft ihn die ATP auf Rang 129 aus. Das für Juni geplante Comeback wird es aber wohl nicht spielen.