Oleschko muss 51.000 Euro an Gemeinde zurückzahlen

Die Diskussionen im Gemeinderat von Keutschach sind oft streitbarer als in anderen Kommunen; auch am Mittwoch tagte man wegen eines mehr als spannenden und vor allem finanziell schwerwiegenden Themas: Bürgermeister Gerhard Oleschko (Team Keutschach) soll 2024 und 2025 Geld aus der Gemeindekassa rechtswidrig verwendet haben – für Sachverständige, Rechtsberatungen, Reisen. Ein Thema, das bereits zweimal mit Sitzungsabbruch geendet hatte, weil Oleschko zur Abstimmung den Saal nicht verlassen wollte. Mittwoch wurde also Versuch Nummer 3 gestartet.