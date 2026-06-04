UNIFIL-Soldat im Libanon von Mörsergranate getötet

Die Blauhelme der UNIFIL überwachen seit 1978 das Grenzgebiet zwischen Israel und dem Libanon. Auch mehr als 160 Soldaten des österreichischen Bundesheeres sind seit 2011 bei der UNIFIL im Einsatz. Sie sind unter anderem für den Transport von Personal und Ausrüstung, die Bergung und Instandsetzung beschädigter UNIFIL-Fahrzeuge, die Versorgung der UNO-Truppe mit Treibstoff und die Lagerhaltung im Hauptquartier zuständig.