Gefälschte Pässe, Korruption und Messis ohne Ende

„Fast jeden Tag steht irgendein neuer Vermittler auf der Matte und erzählt dir, dass er in einem Dorf den neuen Messi gefunden hat.“ Ja, in Ghana ticken die Uhren etwas anders als hierzulande. Was wohl keiner besser weiß als Spielerberater Edi Schmickl, der im westafrikanischen Staat als Fußball-Berater tätig ist, bei der Entwicklung und Förderung der Talente hilft. Eine Mammutaufgabe!