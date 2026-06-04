Größter Batteriepark Westösterreichs auf Schiene

Beim Ausbau des Kraftwerks Kaunertal in Tirol dauert das Bewilligungsverfahren seit Jahrzehnten an. Schneller geht es bei dezentralen Batterieparks, wie das Beispiel Jenbach zeigt. Hier ist Westösterreichs größter Speicher geplant.
Mit großem Pomp und Trara haben die Innsbrucker Kommunalbetriebe Ende 2025 die erste stationäre Speicherbatterie Tirols in Betrieb genommen. Zweck der Anlage ist es, billigen Solarstrom zu speichern und in die Abendstunden zu transferieren, wo er dann teurer verkauft wird.
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