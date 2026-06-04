Vier junge Insassen nach Unfall schwer eingeklemmt

Beifahrer schwerst eingeklemmt

Er war nicht alleine unterwegs: Am Beifahrersitz saß ein 17-Jähriger, auf der Rückbank ein weiterer 17- und noch ein 18-Jähriger. Der 17-jährige Beifahrer wurde bei der Kollision so schwer in dem komplett zerstörten BMW eingeklemmt, dass die drei alarmierten Feuerwehren rund eine Stunde mit schwerem Gerät brauchten, um ihn zu befreien.