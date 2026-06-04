Vier junge Insassen nach Unfall schwer eingeklemmt

Als ein Fahranfänger in einer Kurve gegen einen Baum gekracht war, wurde sein Beifahrer (17) schwerst in dem zerstörten Wrack eingeklemmt. Er kam mit gravierenden Verletzungen in den Schockraum im Spital Vöcklabruck. Alle anderen blieben bei dem schweren Aufprall wie durch ein Wunder unverletzt.
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am späten Mittwochabend auf der Rieder Straße bei Ottnang am Hausruck ereignet. Dort war gegen 23 Uhr ein 18-jähriger Führerscheinneuling aus Atzach aus unbekannter Ursache vor einer Spitzkehre von der Straße abgekommen und frontal gegen einen Baum gekracht.
Beifahrer schwerst eingeklemmt
Er war nicht alleine unterwegs: Am Beifahrersitz saß ein 17-Jähriger, auf der Rückbank ein weiterer 17- und noch ein 18-Jähriger. Der 17-jährige Beifahrer wurde bei der Kollision so schwer in dem komplett zerstörten BMW eingeklemmt, dass die drei alarmierten Feuerwehren rund eine Stunde mit schwerem Gerät brauchten, um ihn zu befreien.
Zustand unklar
Er war vor Ort ansprechbar, kam mit Notarztbegleitung in den Schockraum im Klinikum Vöcklabruck. Er dürfte nicht in Lebensgefahr schweben, genauere Informationen gab es aber nicht. Alle anderen Insassen hatten verhältnismäßig großes Glück und kamen unverletzt davon. Ein Alkotest beim Lenker ging negativ aus.
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