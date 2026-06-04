UN-Sitz: „Schallende Ohrfeige“ und große Freude

Die italienische „Corriere della Sera“ bezeichnet das Ergebnis als „schallende Ohrfeige“ für die deutsche Außenpolitik. Deutschlands Versuch, einen Platz am Tisch der internationalen Entscheidungsmacht zu erhalten, sei bereits an der Tür abgewehrt worden, heißt es dort zugespitzt. Nur wenige hätten mit diesem Ausgang gerechnet, der zudem zu einem politisch ungünstigen Zeitpunkt komme.