UN-Sitz: „Schallende Ohrfeige“ und große Freude

Die internationale Presselandschaft reagiert deutlich auf das Scheitern der deutschen Kandidatur für einen Sitz im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Mehrere europäische Medien sprechen von einem klaren diplomatischen Rückschlag für Berlin und von einer Entscheidung mit Signalwirkung weit über Deutschland hinaus.
Die italienische „Corriere della Sera“ bezeichnet das Ergebnis als „schallende Ohrfeige“ für die deutsche Außenpolitik. Deutschlands Versuch, einen Platz am Tisch der internationalen Entscheidungsmacht zu erhalten, sei bereits an der Tür abgewehrt worden, heißt es dort zugespitzt. Nur wenige hätten mit diesem Ausgang gerechnet, der zudem zu einem politisch ungünstigen Zeitpunkt komme.
Vorwürfe und geopolitische Spannungen
In der Analyse der italienischen Zeitung werden auch die politischen Spannungen rund um die deutsche Außenpolitik aufgegriffen. Außenminister Johann Wadephul sprach demnach von einer „Enttäuschung“ und einer „schweren Niederlage“.
Gleichzeitig verwies er darauf, dass Russland gegen die deutsche Kandidatur mobilisiert habe. Auch die deutsche Position im Nahostkonflikt wird in der internationalen Presseschau als möglicher Faktor für fehlende Unterstützung genannt.
Rückschlag für deutsche Führungsansprüche in Europa
Der Zürcher „Tages-Anzeiger“ sieht in der Niederlage einen empfindlichen Rückschlag für die außenpolitischen Ambitionen der deutschen Regierung, die Rolle Deutschlands als europäische Führungsmacht zu stärken. Geplant gewesen sei, im Sicherheitsrat bei zentralen internationalen Konflikten stärker mitzuwirken – etwa im Ukrainekrieg oder im Nahostkonflikt.
Zudem wird auf mögliche innenpolitische Folgen hingewiesen. Kritiker der hohen finanziellen Beiträge Deutschlands an das UN-System könnten durch das Ergebnis neuen Auftrieb erhalten. Deutschland zählt zu den größten Geldgebern der internationalen Organisationen und überweist jährlich Milliardenbeträge für Friedensmissionen, humanitäre Hilfe und Verwaltung.
Zweifel an globaler Durchsetzungskraft
Auch die „Neue Zürcher Zeitung“ bewertet das Ergebnis als herben Rückschlag für die deutsche Außenpolitik. Es zeige deutlich, dass Anspruch und Realität auseinanderklaffen. Viele Staaten sähen Deutschland offenbar noch nicht als jene gestaltende Macht, als die es sich selbst verstehe.
Besonders deutlich wird die Kritik an der internationalen Wahrnehmung: Trotz erheblicher finanzieller Beiträge fehle es Deutschland an der nötigen politischen Strahlkraft, um die angestrebte Rolle als globale Führungsmacht zu untermauern.
Signalwirkung für Österreich und Europa
In der europäischen Diplomatie dürfte das Ergebnis aufmerksam registriert werden – auch in Österreich, das traditionell enge Beziehungen zu den Vereinten Nationen pflegt und selbst regelmäßig eine aktive Rolle in multilateralen Organisationen anstrebt. Das deutsche Ergebnis wird daher in Wien als Teil einer größeren Debatte über Einfluss, Gewicht und Machtverschiebungen im internationalen System gesehen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.