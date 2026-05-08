Seltene Regenbogenwolke über Westjava gefilmt

In der Provinz Jawa Barat (deutsch Westjava) auf der indonesischen Insel Java, haben Bewohner kürzlich ein seltenes Naturphänomen bewundert und filmisch eingefangen: Eine sogenannte irisierende Wolke, auch bekannt als Regenbogenwolke.
Das Naturschauspiel war für die Bewohner der Bezirke Gunungputri und Babakanmadang deutlich zu sehen, wo sich eine grauweiße Wolke bildete, die am Horizont emporstieg. Sie seien von dem Anblick überrascht gewesen, berichteten sie, denn dies sei bei heißem Wetter ungewöhnlich, berichteten örtliche Medien.
Diese Leuchterscheinung tritt vor allem an den Rändern von – sich optisch vor der Sonne befindenden – dünnen Wolken (z. B. an Altocumuluswolken) auf, weshalb sie manchmal mit einem Regenbogen verwechselt wird. Der faszinierende optische Effekt entsteht durch die Beugung des Sonnenlichts an den Wassertröpfchen oder Eiskristallen.
Altocumuluswolken sind mittelhohe Haufenwolken, die meist in einer Höhe von rund zwei bis sieben Kilometern auftreten. Sie bestehen aus Wassertröpfchen oder auch aus Eiskristallen, und erscheinen häufig als weiße oder graue Flecken und Bänder am Himmel.
Eine irisierende Wolke entsteht durch die Beugung der Lichtstrahlen an feinen Wassertropfen oder winzigen Eiskristallen. Die verschiedenen Farben dieser Regenbogenwolke beruhen auf der unterschiedlichen Größe der Tröpfchen oder Eiskristalle.
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