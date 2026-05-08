Seltene Regenbogenwolke über Westjava gefilmt

Das Naturschauspiel war für die Bewohner der Bezirke Gunungputri und Babakanmadang deutlich zu sehen, wo sich eine grauweiße Wolke bildete, die am Horizont emporstieg. Sie seien von dem Anblick überrascht gewesen, berichteten sie, denn dies sei bei heißem Wetter ungewöhnlich, berichteten örtliche Medien.