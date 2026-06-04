Schreck nahe Parkplatz
Statt Ticket schaute Schlange aus Automat heraus
Eine ungewöhnliche Begegnung sorgte in der slowenischen Stadt Kranj (Krainburg) am Montag für Aufsehen: Zwei Besucher wollten auf dem Parkplatz „Čebelica“ ein Parkticket lösen, als ihnen statt des Tickets plötzlich der Kopf einer Schlange aus dem Automaten entgegenkam.
Die überraschten Besucher verständigten Mitarbeiter der Stadt, die gemeinsam mit der Feuerwehr Kranj zum Einsatz ausrückten. Den Einsatzkräften gelang es am Montag, das Tier sicher aus dem Automaten zu befreien. Anschließend wurde die Schlange unverletzt wieder in die Natur entlassen.
Hier sehen Sie ein Video der „Bergung“:
Leitungsrohr versiegelt
Nach Angaben der Stadt dürfte die Schlange über ein Leitungsrohr in den Parkautomaten gelangt sein. Dieses wurde nach der Bergung versiegelt, um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern.
Der Fall ging glücklich für Mensch und Tier aus. Gleichzeitig erinnert uns dieser Vorfall daran, dass wir unseren Lebensraum mit der Natur teilen.
Bürgermeister Matjaž Rakovec
Bei dem Tier handelte es sich um eine ungiftige Würfelnatter, die sich bevorzugt in der Nähe von Gewässern aufhält. Eine Gefahr bestand daher nicht.
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