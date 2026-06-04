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Schreck nahe Parkplatz

Statt Ticket schaute Schlange aus Automat heraus

Ausland
04.06.2026 13:00
Eine Würfelnatter verirrte sich wohl durch ein Leitungsrohr in einen Parkautomaten – das Tier ...
Eine Würfelnatter verirrte sich wohl durch ein Leitungsrohr in einen Parkautomaten – das Tier wurde eingefangen und unverletzt in die Natur entlassen.(Bild: Alina – stock.adobe.com/Stadtgemeinde Kranj, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Eine ungewöhnliche Begegnung sorgte in der slowenischen Stadt Kranj (Krainburg) am Montag für Aufsehen: Zwei Besucher wollten auf dem Parkplatz „Čebelica“ ein Parkticket lösen, als ihnen statt des Tickets plötzlich der Kopf einer Schlange aus dem Automaten entgegenkam.

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Die überraschten Besucher verständigten Mitarbeiter der Stadt, die gemeinsam mit der Feuerwehr Kranj zum Einsatz ausrückten. Den Einsatzkräften gelang es am Montag, das Tier sicher aus dem Automaten zu befreien. Anschließend wurde die Schlange unverletzt wieder in die Natur entlassen.

Hier sehen Sie ein Video der „Bergung“:

Leitungsrohr versiegelt
Nach Angaben der Stadt dürfte die Schlange über ein Leitungsrohr in den Parkautomaten gelangt sein. Dieses wurde nach der Bergung versiegelt, um ähnliche Vorfälle künftig zu verhindern.

Zitat Icon

Der Fall ging glücklich für Mensch und Tier aus. Gleichzeitig erinnert uns dieser Vorfall daran, dass wir unseren Lebensraum mit der Natur teilen. 

Bürgermeister Matjaž Rakovec

Bei dem Tier handelte es sich um eine ungiftige Würfelnatter, die sich bevorzugt in der Nähe von Gewässern aufhält. Eine Gefahr bestand daher nicht.

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