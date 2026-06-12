NATO kürzt auch im Kosovo: Österreicher bleiben

Das NATO-Kontingent umfasst nach Angaben vom April rund 4600 Soldatinnen und Soldaten. Auch Österreich stellt seit Beginn der Mission im Jahr 1999 Soldaten. Aktuell seien dort 155 österreichische Soldaten stationiert, hieß es zuletzt vom Bundeskanzleramt. Erst am Montag war der kosovarische Premierminister Albin Kurti zu einem Arbeitsgespräch bei Bundeskanzler Christian Stocker. Bei dem Gespräch versicherten er und Europaministerin Claudia Bauer noch Kurti, dass das österreichische Bundesheer das Engagement im Rahmen der Friedensmission fortsetzen werde.