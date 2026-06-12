Hitzige Debatte um die Kürzung der Sommerferien

Ruf nach Neuordnung der Sommerferien

Elternvertreter aus der Bundeshauptstadt preschen – wie berichtet – vor und fordern, die Sommerferien von neun auf sechs Wochen zu kürzen. Außerdem soll die Sommerschule weiter ausgebaut werden. „Wir fordern, dass die Ferien neu geordnet werden“, sagt Evelyn Kometter, Vorsitzende des Dachverbandes der Elternvereine. Dazu zählen auch die Herbstferien, die ursprünglich die schulautonomen Tage ersetzen sollten, aber die Schüler kurz nach Schulstart wieder aus dem Lernrhythmus bringen.