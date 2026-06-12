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Knoten entdeckt

„The Rock“ verschwieg Hodenkrebs-Angst vor Ehefrau

Society International
12.06.2026 13:07
Dwayne „The Rock“ Johnson sprach jetzt offen über einen schmerzhaften Knoten im Hoden und der ...
Dwayne „The Rock“ Johnson sprach jetzt offen über einen schmerzhaften Knoten im Hoden und der Sorge, an Krebs erkrankt zu sein.(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Mike Coppola)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Actionheld Dwayne „The Rock“ Johnson hat sich in einem neuen Interview von seiner verletzlichen Seite gezeigt. Mit dem Magazin „Esquire“ sprach der Hollywoodstar über einen Schreckmoment unter der Dusche und der Angst vor Hodenkrebs. Und verriet, warum er seiner Ehefrau seine Sorgen verschwieg.

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An einem Freitag habe er beim Duschen einen „wirklich schmerzhaften“ Knoten im Hoden entdeckt, erinnerte sich Johnson im Gespräch mit dem Magazin nun an den Schreckmoment zurück.

„Wollte sie nicht beunruhigen“
Obwohl er sich das ganze Wochenende Sorgen gemacht habe, habe er mit seiner Ehefrau Lauren Hashian nicht über seine Sorgen gesprochen, erklärte „The Rock“ ganz offen. Der Grund für sein Schweigen: „Ich habe es Lauren nicht einmal erzählt. Ich wollte sie nicht beunruhigen, bevor ich wusste, ob es überhaupt etwas gibt, worüber man sich Sorgen machen muss.“

Dwayne Johnson sprach mit seiner Ehefrau Lauren Hashian nicht über seine Angst vor dem ...
Dwayne Johnson sprach mit seiner Ehefrau Lauren Hashian nicht über seine Angst vor dem Hodenkrebs. Der Grund: Er wollte sie nicht beunruhigen.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Am Montag habe er umgehend seinen Arzt kontaktiert, so der Hollywood-Actionheld weiter. Dieser erklärte ihm, der Knoten sei höchstwahrscheinlich auf eine Epididymitis (eine Entzündung des Nebenhodens) zurückzuführen. Um jedoch abzuklären, ob es sich nicht doch um Hodenkrebs handeln könnte, wurde der 54-Jährige zu einer Ultraschall-Untersuchung überwiesen wurde.

„Musste Witze machen“
Und damit begann eine nervenaufreibende Wartezeit für Johnson. Denn der Schauspieler musste an diesem Tag seinen neuen Film „Jumanji 3: Open World“ bewerben. „So musste ich diese 24 Stunden damit leben, nichts zu wissen – und ich musste den ganzen Tag funktionieren, Witze machen, Reden halten“, schilderte er nun.

Glücklicherweise gab es nach der Untersuchung Entwarnung, wie Johnson seine Fans beruhigt. „Mir geht es gut. Aber ich wusste das in dem Moment nicht, und es war wirklich schmerzhaft.“

Ehekrise während „Vaiana“-Drehs
Nicht der einzige Moment, in dem „The Rock“ während seines Jobs sich gut gelaunt präsentieren musste, obwohl ihm nicht danach zumute war. Wie der Schauspieler nämlich weiter verriet, hätte er während des Drehs zu „Vaiana“ mit Ehe-Problemen zu kämpfen gehabt.

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„Wir machten unsere Sachen durch. Und du weißt, dass das Ziel hier ist: Wir werden dadurch noch stärker zusammenwachsen und das gemeinsam schaffen“, betonte er. Und verriet zum Schluss, dass er und seine Ehefrau aus der Ehekrise nur noch stärker hervorgegangen seien.

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