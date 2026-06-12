„The Rock“ verschwieg Hodenkrebs-Angst vor Ehefrau

Actionheld Dwayne „The Rock“ Johnson hat sich in einem neuen Interview von seiner verletzlichen Seite gezeigt. Mit dem Magazin „Esquire“ sprach der Hollywoodstar über einen Schreckmoment unter der Dusche und der Angst vor Hodenkrebs. Und verriet, warum er seiner Ehefrau seine Sorgen verschwieg.
An einem Freitag habe er beim Duschen einen „wirklich schmerzhaften“ Knoten im Hoden entdeckt, erinnerte sich Johnson im Gespräch mit dem Magazin nun an den Schreckmoment zurück.
„Wollte sie nicht beunruhigen“
Obwohl er sich das ganze Wochenende Sorgen gemacht habe, habe er mit seiner Ehefrau Lauren Hashian nicht über seine Sorgen gesprochen, erklärte „The Rock“ ganz offen. Der Grund für sein Schweigen: „Ich habe es Lauren nicht einmal erzählt. Ich wollte sie nicht beunruhigen, bevor ich wusste, ob es überhaupt etwas gibt, worüber man sich Sorgen machen muss.“
Am Montag habe er umgehend seinen Arzt kontaktiert, so der Hollywood-Actionheld weiter. Dieser erklärte ihm, der Knoten sei höchstwahrscheinlich auf eine Epididymitis (eine Entzündung des Nebenhodens) zurückzuführen. Um jedoch abzuklären, ob es sich nicht doch um Hodenkrebs handeln könnte, wurde der 54-Jährige zu einer Ultraschall-Untersuchung überwiesen wurde.
„Musste Witze machen“
Und damit begann eine nervenaufreibende Wartezeit für Johnson. Denn der Schauspieler musste an diesem Tag seinen neuen Film „Jumanji 3: Open World“ bewerben. „So musste ich diese 24 Stunden damit leben, nichts zu wissen – und ich musste den ganzen Tag funktionieren, Witze machen, Reden halten“, schilderte er nun.
Glücklicherweise gab es nach der Untersuchung Entwarnung, wie Johnson seine Fans beruhigt. „Mir geht es gut. Aber ich wusste das in dem Moment nicht, und es war wirklich schmerzhaft.“
Ehekrise während „Vaiana“-Drehs
Nicht der einzige Moment, in dem „The Rock“ während seines Jobs sich gut gelaunt präsentieren musste, obwohl ihm nicht danach zumute war. Wie der Schauspieler nämlich weiter verriet, hätte er während des Drehs zu „Vaiana“ mit Ehe-Problemen zu kämpfen gehabt.
„Wir machten unsere Sachen durch. Und du weißt, dass das Ziel hier ist: Wir werden dadurch noch stärker zusammenwachsen und das gemeinsam schaffen“, betonte er. Und verriet zum Schluss, dass er und seine Ehefrau aus der Ehekrise nur noch stärker hervorgegangen seien.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.