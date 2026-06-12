„The Rock“ verschwieg Hodenkrebs-Angst vor Ehefrau

„Wollte sie nicht beunruhigen“

Obwohl er sich das ganze Wochenende Sorgen gemacht habe, habe er mit seiner Ehefrau Lauren Hashian nicht über seine Sorgen gesprochen, erklärte „The Rock“ ganz offen. Der Grund für sein Schweigen: „Ich habe es Lauren nicht einmal erzählt. Ich wollte sie nicht beunruhigen, bevor ich wusste, ob es überhaupt etwas gibt, worüber man sich Sorgen machen muss.“