Mit Schimmel-Trick Senior um 70.000 Euro gebracht

Wie die Wiener Polizei berichtet, klingelte einer der Männer vor wenigen Tagen an der Wohnungstüre des Pensionisten und erklärte, Messungen wegen eines möglichen Schimmelbefalls durchführen zu müssen. Der Senior ließ den vermeintlichen Techniker in seine Wohnung. Während dieser den 79-Jährigen in der Küche in ein Gespräch verwickelte und mit einem elektronischen Gerät scheinbare Messungen durchführte, dürfte ein Komplize unbemerkt zugeschlagen haben.