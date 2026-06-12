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Tresor gestohlen

Mit Schimmel-Trick Senior um 70.000 Euro gebracht

Wien
12.06.2026 13:31
Aus dem Schlafzimmerschrank war der Möbeltresor des Seniors – samt Inhalt verschwunden. ...
Aus dem Schlafzimmerschrank war der Möbeltresor des Seniors – samt Inhalt verschwunden. (Symbolbild)(Bild: stock.adobe.com/yanggiri)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mit einer perfiden Masche haben bislang unbekannte Täter einen 79-jährigen Wiener um mehr als 70.000 Euro gebracht. Die Betrüger gaben sich als Mitarbeiter einer angeblich von der Hausverwaltung beauftragten Firma zur Schimmelbekämpfung aus.

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Wie die Wiener Polizei berichtet, klingelte einer der Männer vor wenigen Tagen an der Wohnungstüre des Pensionisten und erklärte, Messungen wegen eines möglichen Schimmelbefalls durchführen zu müssen. Der Senior ließ den vermeintlichen Techniker in seine Wohnung. Während dieser den 79-Jährigen in der Küche in ein Gespräch verwickelte und mit einem elektronischen Gerät scheinbare Messungen durchführte, dürfte ein Komplize unbemerkt zugeschlagen haben.

Wohl Komplize im Spiel
Nach Angaben des Opfers blieb die Wohnungstüre während des Besuchs unversperrt. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass ein zweiter Täter die Gelegenheit nutzte, die Wohnung zu betreten und gezielt nach Wertgegenständen zu suchen.

So schützen Sie sich vor derartigen Betrugshandlungen:

  • Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung oder Ihr Haus!
  • Lassen Sie sich immer einen Dienst- oder Mitarbeiterausweis zeigen!
  • Klären Sie Ihre Verwandten über derartige Betrugsformen auf!
  • Haben Sie den Verdacht eines Betruges? Rufen Sie sofort die Polizei unter 133!

Das Ausmaß des Diebstahls bemerkte der Pensionist erst am Donnerstag: Aus dem Schlafzimmerschrank war sein Möbeltresor samt Inhalt verschwunden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 70.000 Euro.

Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen und versucht nun, die unbekannten Täter auszuforschen.

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