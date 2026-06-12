Mit Schimmel-Trick Senior um 70.000 Euro gebracht

Mit einer perfiden Masche haben bislang unbekannte Täter einen 79-jährigen Wiener um mehr als 70.000 Euro gebracht. Die Betrüger gaben sich als Mitarbeiter einer angeblich von der Hausverwaltung beauftragten Firma zur Schimmelbekämpfung aus.
Wie die Wiener Polizei berichtet, klingelte einer der Männer vor wenigen Tagen an der Wohnungstüre des Pensionisten und erklärte, Messungen wegen eines möglichen Schimmelbefalls durchführen zu müssen. Der Senior ließ den vermeintlichen Techniker in seine Wohnung. Während dieser den 79-Jährigen in der Küche in ein Gespräch verwickelte und mit einem elektronischen Gerät scheinbare Messungen durchführte, dürfte ein Komplize unbemerkt zugeschlagen haben.
Wohl Komplize im Spiel
Nach Angaben des Opfers blieb die Wohnungstüre während des Besuchs unversperrt. Die Ermittler gehen daher davon aus, dass ein zweiter Täter die Gelegenheit nutzte, die Wohnung zu betreten und gezielt nach Wertgegenständen zu suchen.
Das Ausmaß des Diebstahls bemerkte der Pensionist erst am Donnerstag: Aus dem Schlafzimmerschrank war sein Möbeltresor samt Inhalt verschwunden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 70.000 Euro.
Das Landeskriminalamt Wien hat die Ermittlungen übernommen und versucht nun, die unbekannten Täter auszuforschen.
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