15-köpfige Gang schlug auf Opfer mit Stange ein

Brutale Szenen in Wien-Simmering: Rund 15 Männer sollen am Donnerstagabend einen 37-Jährigen mit Eisenstangen und Tritten attackiert und schwer verletzt haben. Auf der Flucht zerstörten die Täter E-Scooter und ein Auto. Die Fahndung verlief bislang erfolglos.
Eine brutale Attacke auf offener Straße und eine Spur der Verwüstung beschäftigen nun die Wiener Ermittler. Ein Zeuge setzte den Polizeinotruf ab, nachdem sich die brutale Attacke in der Geiselbergstraße abgespielt hatte.
Nach bisherigen Erkenntnissen wurde ein 37-jähriger Mann von einer in etwa 15-köpfigen Gruppe bislang unbekannter Täter attackiert. Dabei sollen die Angreifer Eisenstangen eingesetzt und ihr Opfer mit Fußtritten traktiert haben.
Für den Mann endete die Attacke im Spital. Die Täter ließen den Schwerverletzten am Boden zurück und flüchteten in Richtung Werkstättenweg. Doch damit war die Gewaltserie offenbar noch nicht zu Ende.
Randale nach Prügelattacke
Dort beobachteten Zeugen, wie die Männer auf fünf abgestellte E-Scooter sowie auf einen geparkten Pkw eintraten. Die Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt. Als Beamte am Tatort eintrafen, meldete sich zudem ein Passant mit beunruhigenden Schilderungen.
Nach Angaben des Mannes sei er von den Verdächtigen mit gezückten Messern und Teleskopschlagstöcken bedroht worden. Kurz darauf ergriffen die Täter erneut die Flucht und verschwanden in unbekannte Richtung.
Fahndung erfolglos
Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Der 37-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt und in ein Spital gebracht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der brutalen Attacke laufen auf Hochtouren.
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