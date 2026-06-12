15-köpfige Gang schlug auf Opfer mit Stange ein

Randale nach Prügelattacke

Dort beobachteten Zeugen, wie die Männer auf fünf abgestellte E-Scooter sowie auf einen geparkten Pkw eintraten. Die Fahrzeuge wurden dabei schwer beschädigt. Als Beamte am Tatort eintrafen, meldete sich zudem ein Passant mit beunruhigenden Schilderungen.