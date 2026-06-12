Ist das rührend!
Staubwedel ist Ersatzmama für zwei Truthahn-Küken
Zwei Truthahnküken haben im US-Bundesstaat Pennsylvania eine ungewöhnliche Ersatzmama bekommen. Die beiden Jungvögel wurden von der Straße gerettet und werden nun in einem Wildtierzentrum aufgepäppelt – Geborgenheit spendet ihnen dabei ein einfacher Staubwedel.
Ein Passant entdeckte die zwei Truthahnküken am Straßenrand – von der Mama war weit und breit keine Spur. Es wird vermutet, dass sie womöglich bei einem Unfall getötet wurde. Die beiden Küken konnten aber gerettet werden und werden jetzt im Raven Ridge Wildlife Center in Washington Boro aufgepäppelt.
Dort haben sich die Mitarbeitenden eine kreative Lösung dafür einfallen lassen, um den gestressten Küken die Eingewöhnung in der neuen Umgebung etwas leichter zu machen. Dafür funktionierten die Tierpfleger kurzerhand einen Staubwedel zur Ersatzmama um – der optisch durchaus eine Ähnlichkeit mit einem Vogel hat.
Die beiden Küken können sich in ihrer „Staubwedel-Mama“ verstecken:
Vor allem aber können sich die beiden Küken in dem Staubwedel verstecken. Das Team schaffe dadurch „eine mütterliche Umgebung“, schreibt das Wildlife Center auf Facebook. Bei ihrer Ersatzmama sollen die beiden Küken jetzt bleiben, „bis sie alt genug sind, um wieder in die Freiheit entlassen zu werden.“
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