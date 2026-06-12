ORF-Wahl regt auf: „Alles Augenauswischerei“

„Kandidat stand im vorhinein schon fest!

Auch die Wahl von Clemens Pig wird von einigen Lesern kritisch gesehen. Mehrere User äußern den Verdacht, dass die Entscheidung bereits im Vorfeld festgestanden habe und sprechen von einer „geschobenen“ Wahl. Andere sehen darin ein weiteres Beispiel für politische Einflussnahme auf den ORF.

