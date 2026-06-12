ORF-Wahl regt auf: „Alles Augenauswischerei“

Die Entscheidung rund um die Neubesetzung an der ORF-Spitze löste im „Krone“-Forum eine massive Protestwelle aus. In Tausenden Postings kritisierten die Leserinnen und Leser die politische Postenschacherei, die Zusammensetzung der Kontrollgremien und die bestehende Haushaltsabgabe. Viele empfinden das gesamte Verfahren als Inszenierung. Eine Auswahl der Reaktionen lesen Sie hier.
„Meiner Meinung nach gehört der ORF abgeschafft!“, fordert Gazelle angesichts der fixen Haushaltsabgabe. Viele Beitragszahler sehen im Stiftungsrat den aktuellen Wählerwillen nicht mehr abgebildet. Kritisiert wird vor allem der anhaltende Einfluss der ehemaligen Großparteien SPÖ und ÖVP, die trotz sinkender Umfragewerte die Gremien dominieren. Das gesamte Bestellungsverfahren wird von den Teilnehmern als reine Augenauswischerei wahrgenommen.
Forderungen nach Privatisierung
Die automatische jährliche Belastung der privaten Haushalte sorgt für Unmut. Mehrere User befürchten, dass die Gebühren in den kommenden Jahren schrittweise weiter angehoben werden, während das Programmangebot die Erwartungen nicht erfüllt.
„Kandidat stand im vorhinein schon fest!
Auch die Wahl von Clemens Pig wird von einigen Lesern kritisch gesehen. Mehrere User äußern den Verdacht, dass die Entscheidung bereits im Vorfeld festgestanden habe und sprechen von einer „geschobenen“ Wahl. Andere sehen darin ein weiteres Beispiel für politische Einflussnahme auf den ORF.
Ihre Meinung ist gefragt!
Wie sehen Sie die politische Zusammensetzung des ORF-Stiftungsrates im Vergleich zum aktuellen Wählerwillen? Sollte der öffentlich-rechtliche Rundfunk reformiert, beibehalten oder vollständig privatisiert werden? Diskutieren Sie mit, wir sind gespannt auf Ihre Meinung in den Kommentaren!
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