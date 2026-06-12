Milliarden-Börsengänge als Chance für Investoren?

Wie Privatanleger trotzdem profitieren können

Für normale Anleger aus Österreich wird es schwer, tatsächlich gleich beim Börsengang Aktien der drei Schwergewichte zu ergattern. Rosen rät zu Geduld: „Auch wenn die Emission jetzt schlagzeilenträchtig ist, kann es sinnvoll sein, etwas abzuwarten. Bei den heute etablierten Tech-Aktien gab es auch nach dem Börsengang noch genug Zeit zum Einstieg.“