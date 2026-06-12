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Protest erfolgreich!

Gasly erhält seinen Monaco-Stockerlplatz zurück

Formel 1
12.06.2026 13:20
Pierre Gasly erhält seinen Monaco-Stockerplatz zurück!
Pierre Gasly erhält seinen Monaco-Stockerplatz zurück!(Bild: AP/Christopher Katsarov)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Erfolg für Alpine: Pierre Gasly hat sich den Stockerlplatz beim Grand Prix von Monaco am Grünen Tisch zurückgekämpft! Die beiden Zeitstrafen gegen den Routinier wurden nach dem Einspruch des Rennstalls nun zurückgenommen. 

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Der Weltverband FIA hat am Freitag mitgeteilt, dass Gasly seinen Stockerplatz von Monaco doch zurückerhält. Er wird nun im offiziellen Endergebnis wieder hinter Kimi Antonelli und Lewis Hamilton gelistet. Damit war der Einspruch von Alpine gegen die beiden gegen den Franzosen ausgesprochenen Zeitstrafen erfolgreich.

Fehler bei der Zeitmessung
„Wir danken der FIA und der Formel 1 für die Transparenz und die Kooperation während des Verfahrens“, erklärt der Rennstall in einer ersten Stellungnahme. Für Gasly ist es damit der sechste Stockerlplatz seiner Karriere. 

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Gasly war am vergangenen Sonntag von den Stewards zweier Geschwindigkeitsüberschreitungen in der Boxengasse um 0,1 respektive 0,4 km/h für schuldig befunden worden und daraufhin auf Platz sieben zurückgefallen. Alpine legte gegen die Sanktionen Einspruch ein und bekam nun recht. Grund dafür war ein Fehler bei der Zeitmessung, weshalb die Strafen annulliert wurden. Gaslys Landsmann Isack Hadjar muss damit weiter auf den ersten Podestplatz mit Red Bull warten.

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