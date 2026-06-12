Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stand am Straßenrand

Diebe klauten Wohnwagen, in dem Mann schlief

Ausland
12.06.2026 13:48
Der Wohnwagen hatte am Straßenrand geparkt. (Symbolbild)
Der Wohnwagen hatte am Straßenrand geparkt. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Diese Nacht wird ein 43-Jähriger wohl nicht mehr so schnell vergessen: Er übernachtete in der Nähe von München in einem Wohnwagen, als Kriminelle diesen einfach an ein Fahrzeug hängten und damit davonfuhren. Der Mann rief die Polizei, drei Verdächtige wurden festgenommen.

0 Kommentare

Der 43-Jährige hatte den Wohnwagen im deutschen Ort Unterhaching, südlich von München, am Straßenrand geparkt und schlief darin. Gegen Mitternacht wurde der Mann dann plötzlich geweckt. Denn mehrere Personen hängten den Anhänger an ein Fahrzeug und brausten damit davon, wie die Polizei mitteilte.

Weit kamen die Kriminellen mitsamt dem 43-Jährigen aber nicht. Der Mann wählte den Notruf und erklärte den Polizisten seine missliche Lage. Die Beamten entdeckten den Wohnwagen noch in Unterhaching und nahmen drei verdächtige Männer (28, 43, 45) fest, sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft.

Die Verdächtigen wollten laut Polizei noch einen zweiten Wohnwagen klauen. Der Wert der beiden Fahrzeuge wurde auf 15.000 Euro geschätzt. Der Vorfall passierte am 4. Juni.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
12.06.2026 13:48
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf