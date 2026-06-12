Stand am Straßenrand
Diebe klauten Wohnwagen, in dem Mann schlief
Diese Nacht wird ein 43-Jähriger wohl nicht mehr so schnell vergessen: Er übernachtete in der Nähe von München in einem Wohnwagen, als Kriminelle diesen einfach an ein Fahrzeug hängten und damit davonfuhren. Der Mann rief die Polizei, drei Verdächtige wurden festgenommen.
Der 43-Jährige hatte den Wohnwagen im deutschen Ort Unterhaching, südlich von München, am Straßenrand geparkt und schlief darin. Gegen Mitternacht wurde der Mann dann plötzlich geweckt. Denn mehrere Personen hängten den Anhänger an ein Fahrzeug und brausten damit davon, wie die Polizei mitteilte.
Weit kamen die Kriminellen mitsamt dem 43-Jährigen aber nicht. Der Mann wählte den Notruf und erklärte den Polizisten seine missliche Lage. Die Beamten entdeckten den Wohnwagen noch in Unterhaching und nahmen drei verdächtige Männer (28, 43, 45) fest, sie sitzen jetzt in Untersuchungshaft.
Die Verdächtigen wollten laut Polizei noch einen zweiten Wohnwagen klauen. Der Wert der beiden Fahrzeuge wurde auf 15.000 Euro geschätzt. Der Vorfall passierte am 4. Juni.
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