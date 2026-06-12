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Mann läuft auf Fahrbahn, von Polizeiauto erfasst

Wien
12.06.2026 13:59
Ein Mann soll zunächst Jugendliche angegriffen haben und wurde anschließend im Ausnahmezustand ...
Ein Mann soll zunächst Jugendliche angegriffen haben und wurde anschließend im Ausnahmezustand von einem Polizeiauto erfasst (Symbolbild).(Bild: Philipp Schalber)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mitten in Wien-Ottakring sorgte ein randalierender Mann am Donnerstagabend für Wirbel. Als die Beamten eintrafen, flüchtete der 26-Jährige plötzlich auf die Fahrbahn und wurde von einem herannahenden Polizeiauto erfasst. Danach eskalierte die Situation allerdings noch weiter ...

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Ein randalierender Mann im absoluten Ausnahmezustand hat für einen ungewöhnlichen Einsatz gesorgt. Die Polizei war alarmiert worden, nachdem der Mann in der Thaliastraße für Aufregung gesorgt haben soll. Laut Zeugen versuchte er, auf mehrere Jugendliche einzuschlagen. Als Beamte am Einsatzort eintrafen, ergriff der Verdächtige sofort die Flucht.

Flucht nahm schmerzhaftes Ende
Der Mann lief in Richtung Lienfeldergasse und sprang dort plötzlich auf die Fahrbahn. Ein herannahendes Polizeifahrzeug leitete zwar umgehend eine Notbremsung ein, konnte aber nicht mehr rechtzeitig anhalten. Der Flüchtende wurde vom Einsatzwagen erfasst und leicht verletzt.

Auch danach beruhigte sich die Situation nicht. Laut Polizei schrie der Mann herum, machte wirre Angaben und verhielt sich zunehmend aggressiv. Zudem bestand der Verdacht, dass er unter Alkohol- und Suchtmitteleinfluss stand, wie Polizeisprecherin Anna Gutt berichtet.

Kein Aufenthaltsrecht
Bei der Identitätsfeststellung stellte sich heraus, dass gegen den 26-jährigen polnischen Staatsangehörigen ein aufrechtes Aufenthaltsverbot für Österreich besteht. Zudem lag eine Festnahmeanordnung gegen ihn vor.

Nach der notfallmedizinischen Versorgung durch die Berufsrettung Wien wurde der Mann in ein Spital gebracht. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der versuchten Körperverletzung sowie nach fremdenpolizeilichen Bestimmungen ermittelt. Der 26-Jährige befindet sich in polizeilichem Gewahrsam.

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