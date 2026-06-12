Mann läuft auf Fahrbahn, von Polizeiauto erfasst

Ein randalierender Mann im absoluten Ausnahmezustand hat für einen ungewöhnlichen Einsatz gesorgt. Die Polizei war alarmiert worden, nachdem der Mann in der Thaliastraße für Aufregung gesorgt haben soll. Laut Zeugen versuchte er, auf mehrere Jugendliche einzuschlagen. Als Beamte am Einsatzort eintrafen, ergriff der Verdächtige sofort die Flucht.