US-Legende mit mutiger Ansage vor WM-Auftakt

Nach Mexiko und Kanada starten die USA am Samstag (3 Uhr, MESZ – hier im Liveticker) in die Heim-Weltmeisterschaft. Vor dem Auftakt gegen Paraguay ließ eine US-Legende mit einer durchaus mutigen Ansage aufhorchen. So sei die Nationalmannschaft rund um Christian Pulisic alles andere als ein Außenseiter.
USA gegen Paraguay – so lautet die Paarung, die fußballerisch interessierten Nachtschwärmern hierzulande die frühen Morgenstunden des Samstags versüßen soll. Um 3 Uhr (MESZ) startet demnach der dritte und letzte Gastgeber des Mega-Events in in Los Angeles ins Turnier.
„Erwartet, dass die USA die Gruppe gewinnt“
Und fast schon typisch amerikanisch gibt sich ein ehemaliger Spieler selbstbewusst, wenn er auf die Mannschaft mit Kickern wie AC-Milan-Star Christian Pulisic blickt. „Wir sollten uns mehr denn je von diesem Team erwarten“, sagt Alexi Lalas im Gespräch mit dem Sender Fox News.
Diese Ansage sei weder unvernünftig noch unfair, meint der Ex-Verteidiger, der zur Nation spricht: „Amerika, ihr solltet von eurem Team erwarten, dass es die Gruppe gewinnt!“ Seine Begründung? Die aktuelle Generation an Spielern hätte alle Voraussetzungen von klein auf gehabt. „Dadurch steigen die Erwartungen.“
Hoffnungen ruhen auf „Magie der Heim-WM“
Mit dem Gruppensieg in der Hand würde man im Sechzehntelfinale dann auf ein Team treffen, das schwächer einzuschätzen sei, als die Truppe von Teamchef Mauricio Pochettino. „Das hatten wir bei einer WM noch nie“, sagt der 96-fache Nationalspieler. Somit stünde einem Einzug ins Achtelfinale kaum etwas im Wege.
Lalas, der 1994 beim Großereignis im eigenen Land alle Spiele für die USA absolviert hat, hat sogar noch Hoffnung auf mehr. In der Runde der letzten 16 sei dann alles möglich, die Luft werde aber dünn. „Da brauchst du etwas Hilfe von den Fußballgöttern. Aber dieses Team, speziell mit der Magie der Heim-WM...“
Neben Paraguay bekommen es die USA auch noch mit der Türkei und Australien in Gruppe D zu tun. Die beiden letztgenannten Nationen steigen am Sonntag (6 Uhr, MESZ) ins Turniergeschehen ein.
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