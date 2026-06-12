US-Legende mit mutiger Ansage vor WM-Auftakt

Lalas, der 1994 beim Großereignis im eigenen Land alle Spiele für die USA absolviert hat, hat sogar noch Hoffnung auf mehr. In der Runde der letzten 16 sei dann alles möglich, die Luft werde aber dünn. „Da brauchst du etwas Hilfe von den Fußballgöttern. Aber dieses Team, speziell mit der Magie der Heim-WM...“