Millionenklage gegen Österreichischen Viehhändler

Lange Wartezeit auf See

Im Gerichtssaal drehte sich vieles um die Frage, wer für den schlechten Zustand der Tiere bei ihrer Ankunft verantwortlich war. Waren die Probleme bereits bei der Verladung in Uruguay angelegt oder entstanden sie erst während der wochenlangen Blockade vor der türkischen Küste? Die beklagte Seite sieht die Ursache in der außergewöhnlich langen Wartezeit vor der Einfahrt in die Türkei. Die Kläger wiederum werfen dem Unternehmen vor, sie getäuscht und ein für den Transport ungeeignetes Schiff eingesetzt zu haben.